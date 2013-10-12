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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Буркина-Фасо - Алжир
Буркина-Фасо - Алжир: обзор матча 12 октября 2013
Буркина-Фасо
12.10.2013, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка
3 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Буркина-Фасо - Алжир
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
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05.06.2026
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28.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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06.10.2026
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2 : 0
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Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Стад ду 4-Аоут
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