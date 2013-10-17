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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Черногория
Люксембург - Черногория: обзор матча 17 октября 2013
Люксембург
17.10.2013, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Черногория
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Люксембург - Черногория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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