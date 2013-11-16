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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия - США
Шотландия - США: обзор матча 16 ноября 2013
Шотландия
16.11.2013, суббота, 00:05
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шотландия - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
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