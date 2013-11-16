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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигерия - Эфиопия
Нигерия - Эфиопия: обзор матча 16 ноября 2013
Нигерия
16.11.2013, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка
2 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Эфиопия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигерия - Эфиопия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
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