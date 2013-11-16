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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс - Финляндия
Уэльс - Финляндия: обзор матча 16 ноября 2013
Уэльс
16.11.2013, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Финляндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уэльс - Финляндия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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