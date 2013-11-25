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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Паниониос
Левадиакос - Паниониос: обзор матча 25 ноября 2013
Левадиакос
25.11.2013, понедельник, 21:30
Греция. Суперлига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Паниониос
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Левадиакос - Паниониос
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0
0
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0
0
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
- : -
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Ираклис
2 : 0
11.10.2026
Левадиакос
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Информация о матче
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