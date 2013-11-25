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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Астон Вилла
Вест Бромвич - Астон Вилла: обзор матча 25 ноября 2013
Вест Бромвич
25.11.2013, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
3'
Ш. Лонг
11'
Ш. Лонг
67'
К. Эль-Ахмади
76'
Э. Вествуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Астон Вилла
90'
+3
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
86'
Желтая карточка
К. Кларк
Замена
В. Аничебе
️️️️
Г. Попов
82'
76'
ГОЛ! 2:2!
Э. Вествуд
Замена
Д. Моррисон
️️️️
С. Сессеньон
73'
67'
ГОЛ! 2:1!
К. Эль-Ахмади
Пас отдал
А. Вайманн
57'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Я. Силла
57'
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Тонев
57'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Л. Козак
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
53'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лонг
11'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
К. Брант
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-5-1
13
Майхилл
3
Попов
13
Ольссон
36
Маколи
18
Рид
31
Амалфитано
11
Брант
21
Мулумбу
22
Якоб
29
Сессеньон
7
Лонг
3-1-4-2
1
Гьюзан
17
Бэйкер
12
Влаар
26
Кларк
8
Вествуд
24
Тонев
10
Бакуна
5
Силла
20
Эль-Ахмади
20
Бентеке
18
Козак
29
Сессеньон
7
Моррисон
7
Моррисон
29
Сессеньон
3
Попов
28
Аничебе
28
Аничебе
3
Попов
5
Силла
18
Делф
18
Делф
5
Силла
24
Тонев
18
Вайманн
18
Вайманн
24
Тонев
18
Козак
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
18
Козак
Остались в запасе
Вест Бромвич
Астон Вилла
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Вест Бромвич - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Хоуторнс
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