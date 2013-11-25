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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Коритиба
Интернасьонал - Коритиба: обзор матча 25 ноября 2013
Интернасьонал
25.11.2013, понедельник, 01:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
0 : 0
Завершен
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Статистика матча Интернасьонал - Коритиба
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Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
- : -
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
- : -
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.10.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
1 : 1
12.10.2026
Ботафого
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Коритиба
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
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