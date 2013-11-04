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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кьево
Болонья - Кьево: обзор матча 04 ноября 2013
Болонья
04.11.2013, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кьево
Желтая карточка
Д. Перес
90'
+4
90'
Замена
А. Сесту
️️️️
М. Эстигаррибия
83'
Замена
П. Папп
️️️️
М. Памич
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Д. Кристальдо
80'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Д. Лаксальт
70'
69'
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
С. Теро
61'
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
Д. Перес
️️️️
М. Пациенца
54'
Желтая карточка
М. Пациенца
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Кьево
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
30
Томаш Купиш
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Курчи
93
Лаксальт
15
Антонссон
4
Соренсен
3
Морлео
13
Гарич
24
Пациенца
21
Крхин
33
Коне
23
Диаманти
9
Кристальдо
3-3-2-2
1
Пуджиони
20
Сардо
3
Дайнелли
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
3
Памич
30
Ригони
18
Эстигаррибия
77
Теро
9
Палоски
24
Пациенца
15
Перес
15
Перес
24
Пациенца
93
Лаксальт
9
Москарделли
9
Москарделли
93
Лаксальт
9
Кристальдо
9
Бьянки
9
Бьянки
9
Кристальдо
3
Памич
6
Папп
6
Папп
3
Памич
18
Эстигаррибия
7
Сесту
7
Сесту
18
Эстигаррибия
77
Теро
7
Акости
7
Акости
77
Теро
Остались в запасе
Болонья
Кьево
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
16
Маттео Малаголи
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
30
Томаш Купиш
ЦП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
16
Маттео Малаголи
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Болонья - Кьево
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Ренато ДальАра
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