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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 04 ноября 2013
Ахмат
04.11.2013, понедельник, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
36'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Крылья Советов
89'
Желтая карточка
Я. Муха
86'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Р. Аджинджал
84'
Желтая карточка
Горо
74'
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Корниленко
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Маурисио
65'
Замена
Аилтон
️️️️
З. Садаев
46'
Замена
И. Айссати
️️️️
Ф. Пирис
46'
45'
+3
Замена
А. Елисеев
️️️️
И. Семшов
45'
+2
Травма
И. Семшов
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Корниленко
Пас отдал
Горо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
21
Станислав Драгун
ОП
0
Иван Таранов
(К)
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
10
Кану
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Себайос
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
4-3-1-2
31
Годзюр
40
Уциев
15
Радьков
5
Феррейра
11
Темников
8
Маурисио
21
Адилсон
22
Пирис
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Садаев
3-3-3-1
82
Муха
26
Браун Форбс
30
Надсон
25
Амисулашвили
21
Драгун
0
Таранов
15
Цаллагов
2
Горо
20
Семшов
20
Аджинджал
12
Корниленко
22
Пирис
14
Айссати
14
Айссати
22
Пирис
8
Маурисио
18
Бокила
18
Бокила
8
Маурисио
9
Садаев
9
Аилтон
9
Аилтон
9
Садаев
20
Семшов
4
Елисеев
4
Елисеев
20
Семшов
20
Аджинджал
32
Баляйкин
32
Баляйкин
20
Аджинджал
12
Корниленко
9
Кабайеро
9
Кабайеро
12
Корниленко
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
10
Кану
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
10
Себайос
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
10
Кану
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
10
Себайос
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Ваит Талгаев
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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