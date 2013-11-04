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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Салют
Химик - Салют: обзор матча 04 ноября 2013
Химик
04.11.2013, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Салют
50'
О. Макеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Салют
Желтая карточка
О. Макеев
90'
+2
Желтая карточка
В. Кичин
90'
84'
Замена
А. Марков
️️️️
Д. Дегтев
Замена
В. Иванов
️️️️
А. Еркин
83'
79'
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Яковлев
77'
Желтая карточка
М. Яковлев
Замена
Н. Журавлев
️️️️
М. Костюков
66'
Желтая карточка
А. Коротков
62'
Желтая карточка
Р. Паштов
57'
ГОЛ! 1:0!
О. Макеев
50'
Замена
В. Кичин
️️️️
С. Рашевский
46'
Замена
О. Макеев
️️️️
И. Столбовой
35'
25'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Химик
12
Артем Загребин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
27
Владислав Иванов
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Салют
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Александр Марков
ЦП
4-3-1-2
1
Гавиловский
69
Лобков
6
Шустиков
77
Прошин
55
Коротков
58
Рашевский
17
Квасов
77
Паштов
77
Костюков
33
Еркин
24
Столбовой
4-1-1-2-2
55
Криворучко
27
Лебедев
24
Мирошниченко
21
Бутырин
39
Цуканов
8
Афонин
9
Яковлев
77
Андреев
31
Ткачук
15
Чадов
22
Дегтев
24
Столбовой
11
Макеев
11
Макеев
24
Столбовой
77
Костюков
9
Журавлев
9
Журавлев
77
Костюков
33
Еркин
27
Иванов
27
Иванов
33
Еркин
58
Рашевский
2
Кичин
2
Кичин
58
Рашевский
22
Дегтев
25
Марков
25
Марков
22
Дегтев
9
Яковлев
13
Семенов
13
Семенов
9
Яковлев
Остались в запасе
Химик
Салют
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
7
Максим Шевченко
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
19
Александр Касьян
ЦФ
Остались в запасе
7
Максим Шевченко
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Химик - Салют
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
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