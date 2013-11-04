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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Ред Буллз
Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 04 ноября 2013
Динамо Хьюстон
04.11.2013, понедельник, 00:30
США. МЛС, 1/4 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Ред Буллз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
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Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Робертсон Стэдиум
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Динамо Хьюстон
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