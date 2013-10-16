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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Эквадор
Чили - Эквадор: обзор матча 16 октября 2013
Чили
16.10.2013, среда, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 18 тур
2 : 1
Завершен
Эквадор
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Статистика матча Чили - Эквадор
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0
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
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