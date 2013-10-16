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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Аргентина
Уругвай - Аргентина: обзор матча 16 октября 2013
Уругвай
16.10.2013, среда, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 18 тур
3 : 2
Завершен
Аргентина
6'
К. Родригес
34'
Л. Суарес (П)
49'
Э. Кавани
15'
М. Родригес
41'
М. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Аргентина
Замена
Х. Хименес
️️️️
К. Стуани
90'
82'
Замена
М. Икарди
️️️️
А. Фернандес
77'
Замена
Х. Соса
️️️️
Э. Ламела
68'
Замена
Л. Сомоса
️️️️
Э. Банега
ГОЛ! 3:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Суарес
49'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Перес
46'
41'
ГОЛ! 2:2!
М. Родригес
Пас отдал
Э. Банега
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Суарес
34'
19'
Желтая карточка
Э. Ламела
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Родригес
Пас отдал
А. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
К. Родригес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
4
Хорхе Фусиле
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
17
Аревало Риос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
11
Кристиан Стуани
ПП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
0
Хосе Мария Басанта
ЛЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Себастьян Домингес
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ПЗ
0
Макси Родригес
(К)
ЛП
5
Лукас Билья
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ПП
8
Эрик Ламела
ПВ
0
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Уругвай
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
8
Алехандро Силва
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
20
Альваро Гонсалес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
10
Диего Форлан
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
0
Леандро Сомоса
ОП
8
Хосе Соса
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
0
Мауро Икарди
ЦФ
4-4-2
23
Муслера
4
Фусиле
3
Годин
2
Лугано
16
Перейра
7
Родригес
17
Риос
15
Перес
11
Стуани
9
Суарес
21
Кавани
4-4-1-1
9
Ромеро
0
Кампаньяро
17
Фернандес
6
Домингес
0
Басанта
8
Фернандес
5
Билья
7
Банега
0
Родригес
8
Ламела
0
Паласио
11
Стуани
2
Хименес
2
Хименес
11
Стуани
15
Перес
10
Рамирес
10
Рамирес
15
Перес
7
Банега
0
Сомоса
0
Сомоса
7
Банега
8
Ламела
8
Соса
8
Соса
8
Ламела
8
Фернандес
0
Икарди
0
Икарди
8
Фернандес
Остались в запасе
Уругвай
Аргентина
8
Алехандро Силва
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
20
Альваро Гонсалес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Остались в запасе
8
Алехандро Силва
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Родриго Муньос
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
20
Альваро Гонсалес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Статистика матча Уругвай - Аргентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Марсело де Лима Энрике
(Рио-де-Жанейро)
Стадион:
Эстадио Сентенарио
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