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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго - Ямайка
Тринидад и Тобаго - Ямайка: обзор матча 20 ноября 2013
Тринидад и Тобаго
20.11.2013, среда, 06:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Ямайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тринидад и Тобаго - Ямайка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
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