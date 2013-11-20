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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас - Эквадор
Гондурас - Эквадор: обзор матча 20 ноября 2013
Гондурас
20.11.2013, среда, 06:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гондурас - Эквадор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Гондурас
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