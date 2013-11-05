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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - ЦСКА
Манчестер Сити - ЦСКА: обзор матча 05 ноября 2013
Манчестер Сити
05.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
5 : 2
Завершен
ЦСКА
3'
С. Агуэро (П)
20'
С. Агуэро
30'
А. Негредо
51'
А. Негредо
90+2'
А. Негредо
45+1'
С. Думбия
71'
С. Думбия (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - ЦСКА
ГОЛ! 5:2!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Милнер
90'
+2
78'
Замена
Витиньо
️️️️
К. Хонда
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Насри
77'
71'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
С. Думбия
Замена
А. Коларов
️️️️
Д. Сильва
66'
Желтая карточка
Я. Туре
57'
ГОЛ! 4:1!
А. Негредо
Пас отдал
С. Насри
51'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Фернандиньо
46'
46'
Замена
Р. Эльм
️️️️
Г. Миланов
45'
+1
ГОЛ! 3:1!
С. Думбия
Пас отдал
П. Вернблум
45'
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Муса
43'
Травма
А. Муса
ГОЛ! 3:0!
А. Негредо
Пас отдал
С. Агуэро
30'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Насри
20'
12'
Желтая карточка
З. Тошич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Агуэро
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
(К)
ОП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
АП
14
Самир Насри
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ОП
3
Кейсуке Хонда
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-3-1
25
Пантилимон
3
Клиши
22
Настасич
2
Демичелис
5
Сабалета
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
14
Насри
21
Негредо
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
17
Миланов
18
Тошич
3
Хонда
7
Муса
22
Думбия
21
Сильва
11
Коларов
11
Коларов
21
Сильва
14
Насри
16
Навас
16
Навас
14
Насри
5
Фернандиньо
20
Милнер
20
Милнер
5
Фернандиньо
3
Хонда
11
Витиньо
11
Витиньо
3
Хонда
7
Муса
7
Цубер
7
Цубер
7
Муса
17
Миланов
20
Эльм
20
Эльм
17
Миланов
Остались в запасе
Манчестер Сити
ЦСКА
1
Джо Харт
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Манчестер Сити - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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