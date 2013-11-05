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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Байер
Шахтер - Байер: обзор матча 05 ноября 2013
Шахтер
05.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Байер
90'
+3
Замена
Р. Крузе
️️️️
С. Сэм
Замена
Тайсон
️️️️
Д. Коста
78'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Ф. Феррейра
77'
76'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Рольфес
74'
Желтая карточка
Э. Джан
Желтая карточка
А. Тейшейра
72'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
70'
69'
Замена
Э. Джан
️️️️
Г. Кастро
Замена
Илсиньо
️️️️
Бернард
63'
62'
Желтая карточка
С. Бениш
47'
Желтая карточка
Л. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
33
Сидней Сэм
ОП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
8
Гонсало Кастро
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
20
Фернандо
3
Хюбшман
11
Бернард
11
Тейшейра
11
Коста
14
Феррейра
3-3-1-2-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
4
Спахич
2
Донати
33
Сэм
17
Бениш
6
Рольфес
8
Кастро
7
Сон
11
Кисслинг
11
Бернард
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Бернард
14
Феррейра
4
Адриано
4
Адриано
14
Феррейра
11
Коста
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Коста
8
Кастро
23
Джан
23
Джан
8
Кастро
6
Рольфес
13
Хегелер
13
Хегелер
6
Рольфес
33
Сэм
10
Крузе
10
Крузе
33
Сэм
Остались в запасе
Шахтер
Байер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Шахтер - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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