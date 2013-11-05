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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Бенфика
Олимпиакос - Бенфика: обзор матча 05 ноября 2013
Олимпиакос
05.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 0
Завершен
Бенфика
13'
К. Манолас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Бенфика
Желтая карточка
А. Домингес
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ндинга
89'
Желтая карточка
Роберто
85'
79'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Р. Аморим
74'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Л. Маркович
Замена
Г. Бонг
️️️️
Д. Фустер
74'
71'
Замена
Лима
️️️️
О. Кардосо
Замена
Д. Ндинга
️️️️
С. Ятабаре
56'
Замена
А. Домингес
️️️️
Х. Савиола
46'
42'
Желтая карточка
Р. Аморим
Желтая карточка
С. Ятабаре
38'
37'
Желтая карточка
Н. Матич
33'
Желтая карточка
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
К. Манолас
Пас отдал
Х. Холебас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
19
Давид Фустер
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бенфика
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Бенфика
1
Ян Облак
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
9
Лима
ЦФ
4-3-1-2
13
Роберто
25
Холебас
44
Манолас
22
Сиовас
8
Маниатис
60
Ятабаре
30
Салино
22
Самарис
19
Фустер
16
Савиола
11
Митроглу
3-3-2-2
1
Артур
4
Луизао
24
Гарай
2
Перейра
6
Аморим
18
Матич
28
Силвиу
33
Перес
10
Гайтан
7
Кардосо
8
Маркович
19
Фустер
13
Бонг
13
Бонг
19
Фустер
60
Ятабаре
88
Ндинга
88
Ндинга
60
Ятабаре
16
Савиола
10
Домингес
10
Домингес
16
Савиола
8
Маркович
31
Джуричич
31
Джуричич
8
Маркович
6
Аморим
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
6
Аморим
7
Кардосо
9
Лима
9
Лима
7
Кардосо
Остались в запасе
Олимпиакос
Бенфика
16
Балаж Медьери
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Ян Облак
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Олимпиакос - Бенфика
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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