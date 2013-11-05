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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Реал
Ювентус - Реал: обзор матча 05 ноября 2013
Ювентус
05.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Реал
42'
А. Видаль (П)
65'
Ф. Льоренте
52'
К. Роналду
60'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Реал
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ф. Льоренте
88'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
К. Тевес
82'
81'
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
75'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Л. Бонуччи
72'
71'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ! 2:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Касерес
65'
60'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Роналду
52'
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
А. Пирло
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Видаль
42'
41'
Желтая карточка
Р. Варан
35'
Желтая карточка
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
3-1-4-2
1
Буффон
4
Касерес
19
Бонуччи
15
Барцальи
21
Пирло
27
Асамоа
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
12
Льоренте
32
Тевес
4-1-2-1-2
12
Касильяс
93
Рамос
19
Варан
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
28
Хедира
10
Модрич
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
12
Льоренте
21
Джовинко
21
Джовинко
12
Льоренте
32
Тевес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
32
Тевес
3
Алонсо
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
3
Алонсо
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
18
Бэйл
11
Ди Мария
11
Ди Мария
18
Бэйл
Остались в запасе
Ювентус
Реал
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
13
Диего Лопес
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ювентус - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:30 (прямая)
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