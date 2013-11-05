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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Андерлехт
ПСЖ - Андерлехт: обзор матча 05 ноября 2013
ПСЖ
05.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
70'
З. Ибрагимович
68'
Д. Де Зеув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Андерлехт
90'
+1
Желтая карточка
Т. Камински
90'
+1
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
Д. Де Зеув
85'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
А. Митрович
82'
Вторая желтая
С. Клестан
79'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
Д. Прат
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Верратти
76'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Э. Лавесси
75'
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
70'
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Зеув
Пас отдал
С. Клестан
Замена
Т. Силва
️️️️
Маркиньос
62'
48'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
41'
Желтая карточка
С. Клестан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
17
Максвелл
5
Маркиньос
33
Алекс
9
ван дер Вил
8
Мотта
8
Матюиди
6
Верратти
7
Моура
22
Лавесси
11
Ибрагимович
4-1-4-1
1
Камински
20
Ванден Борре
21
Н'Сакаля
3
Дешахт
99
Мбемба
8
Куяте
16
Клестан
6
Де Зеув
19
Миливойевич
26
Прат
9
Митрович
5
Маркиньос
3
Силва
3
Силва
5
Маркиньос
22
Лавесси
15
Пасторе
15
Пасторе
22
Лавесси
6
Верратти
7
Менез
7
Менез
6
Верратти
6
Де Зеув
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
6
Де Зеув
9
Митрович
8
Тилеманс
8
Тилеманс
9
Митрович
26
Прат
18
Ашампонг
18
Ашампонг
26
Прат
Остались в запасе
ПСЖ
Андерлехт
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
33
Дави Руф
ВР
17
Массимо Бруно
ПВ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
17
Массимо Бруно
ПВ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча ПСЖ - Андерлехт
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Парк де Пренс
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