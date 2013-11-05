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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Тосно
ЦРФСО - Тосно: обзор матча 05 ноября 2013
ЦРФСО
05.11.2013, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 24 тур
2 : 2
Завершен
Тосно
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