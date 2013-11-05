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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 ноября 2013
Реал Сосьедад
05.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
90'
+1
Замена
Ф. Джонс
️️️️
С. Кагава
90'
Вторая желтая
М. Феллайни
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Гризманн
80'
Замена
Х. Прието
️️️️
Р. Пардо
72'
Желтая карточка
М. Бергара
69'
69'
Пенальти не реализован!
Р. ван Перси
64'
Замена
Э. Янг
️️️️
Чичарито
Замена
Г. Кастро
️️️️
И. Агиррече
64'
63'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
У. Руни
51'
Желтая карточка
П. Эвра
31'
Желтая карточка
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
де ла Белья
19
Мартинес
3
Гонсалес
26
Мартинес
17
Зурутуса
5
Бергара
14
Пардо
10
Вела
7
Гризманн
9
Агиррече
4-3-1-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
25
Валенсия
11
Гиггз
25
Феллайни
10
Кагава
32
Руни
14
Чичарито
9
Агиррече
5
Кастро
5
Кастро
9
Агиррече
14
Пардо
10
Прието
10
Прието
14
Пардо
7
Гризманн
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Гризманн
14
Чичарито
15
Янг
15
Янг
14
Чичарито
10
Кагава
4
Джонс
4
Джонс
10
Кагава
32
Руни
32
ван Перси
32
ван Перси
32
Руни
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Реале Арена
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