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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Вильярреал
Эльче - Вильярреал: обзор матча 05 ноября 2013
Эльче
05.11.2013, вторник, 01:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
90'
И. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Вильярреал
90'
ГОЛ! 0:1!
И. Уче
Пас отдал
Х. Перейра
Желтая карточка
Д. Сисма
88'
80'
Замена
Х. Акино
️️️️
Кани
Замена
Р. Боаки
️️️️
Ману
79'
77'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
69'
Желтая карточка
Х. Перейра
Замена
С. Пелегрин
️️️️
Д. Ломбан
67'
Желтая карточка
Р. Перес
63'
59'
Желтая карточка
М. Тригерос
Замена
Коро
️️️️
А. Ньигес
57'
48'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
К. Санчес
32'
29'
Желтая карточка
Х. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
10
Фидель
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Ману
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Кани
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эльче
25
Тоньо
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
8
Серхио Мантекон
ЦП
20
Давид Генерело
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Коро
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
4-4-2
25
Эррера
5
Сисма
18
Ломбан
4
Ботиа
22
Суарес
7
Ньигес
15
Санчес
10
Хиль
21
Перес
10
Фидель
7
Ману
4-3-3
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Паулиста
37
Мусаккио
24
Коста
8
Кани
14
Тригерос
21
Бруно
10
Дос Сантос
30
Перес
14
Уче
18
Ломбан
18
Пелегрин
18
Пелегрин
18
Ломбан
7
Ньигес
10
Коро
10
Коро
7
Ньигес
7
Ману
22
Боаки
22
Боаки
7
Ману
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
8
Кани
20
Акино
20
Акино
8
Кани
10
Дос Сантос
9
Перейра
9
Перейра
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Эльче
Вильярреал
8
Серхио Мантекон
ЦП
20
Давид Генерело
ЦП
25
Тоньо
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
20
Давид Генерело
ЦП
25
Тоньо
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эльче - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Мартинес Валеро
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