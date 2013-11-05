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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Бавария
Виктория - Бавария: обзор матча 05 ноября 2013
Виктория
05.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
65'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Бавария
87'
Замена
М. Вайзер
️️️️
М. Гетце
Замена
М. Бакош
️️️️
С. Тецл
87'
Замена
М. Поспишил
️️️️
М. Дуриш
84'
Замена
Р. Ржезник
️️️️
Р. Хубник
71'
Желтая карточка
П. Хорват
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Желтая карточка
Д. Коларж
62'
59'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Б. Швайнштайгер
59'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Р. Хубник
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
26
Мартин Поспишил
ПП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-1-3-2
1
Козачик
4
Хубник
26
Прохазка
28
Чишовски
27
Райторал
10
Хорват
26
Коларж
7
Горжава
11
Петржела
11
Тецл
57
Дуриш
3-2-3-1-1
1
Нойер
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
5
Алаба
21
Лам
26
Контенто
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
27
Гетце
13
Мюллер
4
Хубник
14
Ржезник
14
Ржезник
4
Хубник
57
Дуриш
26
Поспишил
26
Поспишил
57
Дуриш
11
Тецл
23
Бакош
23
Бакош
11
Тецл
27
Гетце
8
Вайзер
8
Вайзер
27
Гетце
13
Мюллер
88
Мартинес
88
Мартинес
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
9
Манджукич
9
Манджукич
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Виктория
Бавария
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Виктория - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Доосан Арена
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