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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Зимбабве - Габон
Зимбабве - Габон: обзор матча 07 января 2014
Зимбабве
07.01.2014, вторник, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Габон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зимбабве - Габон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
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Зимбабве
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29.12.2025
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1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
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Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
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Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
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1 : 0
24.12.2025
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Товарищеские матчи. Сборные
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