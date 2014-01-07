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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Вильярреал
Райо Вальекано - Вильярреал: обзор матча 07 января 2014
Райо Вальекано
07.01.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 5
Завершен
Вильярреал
66'
Н. Кастильо
90+1'
Н. Кастильо (П)
10'
И. Уче
12'
Ж. Пербе
41'
Ж. Пербе
58'
И. Уче
64'
И. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Вильярреал
90'
+1
Желтая карточка
И. Уче
ГОЛ с пенальти! 2:5!
Н. Кастильо
90'
+1
78'
Желтая карточка
Т. Пина
75'
Желтая карточка
Ж. Пербе
71'
Замена
Бруно
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 1:5!
Н. Кастильо
Пас отдал
Р. Трасоррас
66'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
А. Буэно
65'
64'
ГОЛ! 0:5!
И. Уче
58'
ГОЛ! 0:4!
И. Уче
Пас отдал
Х. Акино
56'
Замена
А. Пантич
️️️️
Х. Антонио Дорадо
Желтая карточка
Й. Мохика
49'
46'
Замена
Х. Акино
️️️️
Э. Перес
Замена
Н. Кастильо
️️️️
А. Гонсалес
46'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Тито
46'
Желтая карточка
Родри
45'
41'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Пербе
Пас отдал
М. Гомес
Желтая карточка
Р. Трасоррас
35'
12'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Пербе
Пас отдал
М. Гомес
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Уче
Пас отдал
Ж. Пербе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
0
Леонель Галеано
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Нери Кастильо
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-3-1-2
1
Кобеньо
22
Мартинес
2
Тито
6
Гальвез
80
Родри
8
Ньигес
8
Гонсалес
10
Трасоррас
10
Виера
19
Буэно
7
Бангура
4-2-1-3
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
5
Дорадо
24
Коста
14
Тригерос
17
Пина
16
Гомес
30
Перес
24
Пербе
14
Уче
8
Гонсалес
11
Кастильо
11
Кастильо
8
Гонсалес
19
Буэно
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
Буэно
2
Тито
22
Мохика
22
Мохика
2
Тито
5
Дорадо
2
Пантич
2
Пантич
5
Дорадо
16
Гомес
21
Бруно
21
Бруно
16
Гомес
30
Перес
20
Акино
20
Акино
30
Перес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вильярреал
0
Леонель Галеано
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
23
Рубен
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
0
Леонель Галеано
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
23
Рубен
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Райо Вальекано - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Вальекас
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