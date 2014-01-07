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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 января 2014
Сандерленд
07.01.2014, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
45+1'
Р. Гиггз (АГ)
67'
Ф. Борини (П)
54'
Н. Видич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
В. Манноне
90'
+4
85'
Замена
Чичарито
️️️️
Л. Валенсия
82'
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
Ж. Алтидор
79'
76'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Т. Клеверли
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Флетчер
74'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Борини
67'
66'
Желтая карточка
Рафаэл
64'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Эванс
Желтая карточка
Ф. Бардсли
62'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Э. Джаккерини
59'
54'
ГОЛ! 1:1!
Н. Видич
Пас отдал
Р. Гиггз
Желтая карточка
Э. Джаккерини
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Гиггз
45'
+1
25'
Желтая карточка
П. Эвра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛП
40
Ки Сун-Юн
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
26
Стивен Флетчер
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
0
Джоэл Диксон
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-4-1
1
Манноне
3
Алонсо
16
О'Ши
30
Браун
27
Бардсли
40
Ки Сун-Юн
15
Джаккерини
6
Каттермол
7
Ларссон
26
Флетчер
16
Борини
4-3-2-1
43
Де Хеа
2
Рафаэл
35
Эванс
15
Видич
27
Эвра
25
Валенсия
16
Кэррик
8
Клеверли
24
Янузай
11
Гиггз
18
Уэлбек
15
Джаккерини
11
Джонсон
11
Джонсон
15
Джаккерини
26
Флетчер
17
Алтидор
17
Алтидор
26
Флетчер
35
Эванс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
35
Эванс
8
Клеверли
24
Флетчер
24
Флетчер
8
Клеверли
25
Валенсия
14
Чичарито
14
Чичарито
25
Валенсия
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
0
Джоэл Диксон
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
0
Джоэл Диксон
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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