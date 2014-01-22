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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 22 января 2014
Манчестер Юнайтед
22.01.2014, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 1 : 2
Завершен
Сандерленд
37'
Д. Эванс
120+1'
Чичарито
119'
Ф. Бардсли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Пенальти не реализован!
Рафаэл
Пенальти не реализован!
А. Джонсон
Пенальти не реализован!
Ф. Джонс
ГОЛ!
К. Сун-Юн
1:2
Пенальти не реализован!
А. Янузай
ГОЛ!
М. Алонсо
1:1
ГОЛ!
Д. Флетчер
1:0
Пенальти не реализован!
С. Флетчер
Пенальти не реализован!
Д. Уэлбек
Пенальти не реализован!
К. Гарднер
ГОЛ! 2:1!
Чичарито
Пас отдал
А. Янузай
120'
+1
119'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бардсли
Пас отдал
К. Сун-Юн
118'
Желтая карточка
М. Алонсо
Желтая карточка
А. Янузай
117'
Желтая карточка
Ф. Джонс
113'
110'
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
Ф. Джонс
️️️️
М. Кэррик
95'
Травма
М. Кэррик
94'
90'
+3
Желтая карточка
Д. О'Ши
86'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Ф. Борини
Замена
П. Эвра
️️️️
А. Бюттнер
85'
82'
Замена
К. Гарднер
️️️️
Л. Каттермол
66'
Желтая карточка
Ф. Борини
Замена
Л. Валенсия
️️️️
С. Кагава
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эванс
Пас отдал
Д. Уэлбек
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Фабио Борини
ЛП
6
Ли Каттермол
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
28
Бюттнер
35
Эванс
6
Смоллинг
2
Рафаэл
24
Флетчер
16
Кэррик
10
Кагава
24
Янузай
14
Чичарито
18
Уэлбек
4-1-4-1
1
Манноне
27
Бардсли
16
О'Ши
30
Браун
3
Алонсо
6
Каттермол
11
Джонсон
4
Коулбэк
40
Ки Сун-Юн
16
Борини
26
Флетчер
28
Бюттнер
27
Эвра
27
Эвра
28
Бюттнер
16
Кэррик
4
Джонс
4
Джонс
16
Кэррик
10
Кагава
25
Валенсия
25
Валенсия
10
Кагава
6
Каттермол
8
Гарднер
8
Гарднер
6
Каттермол
16
Борини
17
Алтидор
17
Алтидор
16
Борини
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
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