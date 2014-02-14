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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Ганновер-96
Майнц - Ганновер-96: обзор матча 14 февраля 2014
Майнц
14.02.2014, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
51'
Ю. Малли
90+3'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Ганновер-96
ГОЛ! 2:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Н. Зимлинг
90'
+3
Желтая карточка
Н. Зимлинг
86'
Замена
Н. Зимлинг
️️️️
Б. Саллер
78'
75'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
К. Шульц
65'
Желтая карточка
Э. Приб
61'
Замена
Э. Приб
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Ю. Малли
60'
55'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 1:0!
Ю. Малли
Пас отдал
Н. Мюллер
51'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
П. Чжу-Ху
46'
11'
Желтая карточка
К. Шульц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
4
Новески
16
Белл
15
Диас
3
Поспех
5
Саллер
30
Гайс
9
Мюллер
10
Малли
30
Оказаки
4-2-2-2
20
Цилер
27
Райторал
4
Хоффманн
19
Шульц
6
Марсело
24
Шмидебах
9
Хусти
32
Биттенкурт
13
Штиндль
9
Руднев
92
Диуф
10
Малли
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
10
Малли
5
Саллер
25
Зимлинг
25
Зимлинг
5
Саллер
33
Пак Чжу-Ху
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
33
Пак Чжу-Ху
32
Биттенкурт
7
Приб
7
Приб
32
Биттенкурт
19
Шульц
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
19
Шульц
Остались в запасе
Майнц
Ганновер-96
22
Юлиан Кох
ЦЗ
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
2
Леон Андреасен
ПП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
2
Леон Андреасен
ПП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Майнц - Ганновер-96
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
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