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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Осасуна
Эльче - Осасуна: обзор матча 14 февраля 2014
Эльче
14.02.2014, пятница, 23:59
Испания. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Осасуна
86'
Замена
Нино
️️️️
А. Сехудо
Замена
Р. Боаки
️️️️
К. Эррера
84'
Желтая карточка
К. Санчес
79'
Замена
М. Эррера
️️️️
Тоньо
77'
74'
Замена
Р. Лоэ
️️️️
Лоло
68'
Замена
К. Лобато
️️️️
Э. Арментерос
Замена
А. Ньигес
️️️️
Фидель
68'
Пенальти не реализован!
Коро
61'
58'
Желтая карточка
Лоло
Желтая карточка
Д. Суарес
58'
Желтая карточка
К. Эррера
55'
54'
Желтая карточка
А. Дамиа
22'
Желтая карточка
Ж. Лотье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Ману
АП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
11
Кристиан Лобато
ЦП
11
Нино
ЦФ
7
Карлос Акунья
ЦФ
4-2-3-1
25
Тоньо
5
Сисма
4
Ботиа
18
Ломбан
22
Суарес
21
Перес
15
Санчес
10
Фидель
10
Коро
7
Ману
17
Эррера
4-1-2-2-1
1
Андрес
2
Бертран
4
Лотье
14
Аррибас
2
Дамиа
33
Сильва
16
Сехудо
8
Лоло
10
Торрес
23
Арментерос
21
Риера
25
Тоньо
25
Эррера
25
Эррера
25
Тоньо
10
Фидель
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Фидель
17
Эррера
22
Боаки
22
Боаки
17
Эррера
23
Арментерос
11
Лобато
11
Лобато
23
Арментерос
8
Лоло
24
Лоэ
24
Лоэ
8
Лоло
16
Сехудо
11
Нино
11
Нино
16
Сехудо
Остались в запасе
Эльче
Осасуна
8
Серхио Мантекон
ЦП
21
Эду Альбасар
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
21
Эду Альбасар
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Эльче - Осасуна
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мартинес Валеро
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