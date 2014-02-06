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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 06 февраля 2014
Барселона
06.02.2014, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
42'
С. Бускетс
58'
Э. Зубикараи (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
87'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
85'
Желтая карточка
Э. Зубикараи
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Фабрегас
84'
80'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
А. Гризманн
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Санчес
72'
Желтая карточка
Л. Месси
71'
70'
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Вела
62'
Желтая карточка
Й. Гастаньяга
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Зубикараи
58'
56'
Желтая карточка
Г. Элустондо
43'
Красная карточка
И. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
С. Бускетс
Пас отдал
Педро
42'
38'
Желтая карточка
К. Вела
Желтая карточка
Х. Маскерано
34'
Желтая карточка
С. Бускетс
25'
19'
Замена
К. Мартинес
️️️️
М. Гонсалес
18'
Травма
М. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
3-2-2-2
13
Зубикараи
26
Мартинес
5
Гастаньяга
3
Гонсалес
2
Сальдуа
15
Ансотеги
17
Зурутуса
6
Элустондо
10
Вела
7
Гризманн
4
Санчес
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Санчес
4
Фабрегас
37
Тельо
37
Тельо
4
Фабрегас
3
Гонсалес
19
Мартинес
19
Мартинес
3
Гонсалес
10
Вела
20
Каналес
20
Каналес
10
Вела
7
Гризманн
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Гризманн
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
6
Серджи Роберто
ЦП
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Клаудио Браво
ВР
10
Хаби Прието
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
10
Хаби Прието
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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