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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - СКА-Хабаровск
Химик - СКА-Хабаровск: обзор матча 04 апреля 2014
Химик
04.04.2014, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
56'
Н. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - СКА-Хабаровск
88'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Г. Гогуа
Замена
О. Макеев
️️️️
Е. Сидоренко
88'
83'
Замена
А. Киселев
️️️️
В. Никифоров
Замена
Р. Халиуллин
️️️️
А. Лобков
79'
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Квасов
76'
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Еркин
71'
62'
Желтая карточка
А. Дудиев
61'
Замена
И. Машуков
️️️️
В. Кармазиненко
56'
ГОЛ! 0:1!
Н. Жуниор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
4
Роман Славнов
ПП
6
Давид Цораев
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Никита Журавлев
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
18
Антон Киселев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-3-3
12
Загребин
23
Чернов
77
Прошин
6
Шустиков
69
Лобков
17
Квасов
77
Гащенков
8
Мануковский
33
Еркин
19
Касьян
33
Сидоренко
3-2-3-2
16
Агапов
88
Наваловский
3
Удалый
28
Байрыев
8
Дудиев
10
Никифоров
6
Цораев
4
Славнов
7
Гогуа
8
Кармазиненко
11
Натан Жуниор
33
Сидоренко
11
Макеев
11
Макеев
33
Сидоренко
17
Квасов
10
Гелоян
10
Гелоян
17
Квасов
69
Лобков
4
Халиуллин
4
Халиуллин
69
Лобков
33
Еркин
26
Архипов
26
Архипов
33
Еркин
10
Никифоров
18
Киселев
18
Киселев
10
Никифоров
7
Гогуа
30
Трусевич
30
Трусевич
7
Гогуа
8
Кармазиненко
14
Машуков
14
Машуков
8
Кармазиненко
Остались в запасе
Химик
СКА-Хабаровск
9
Никита Журавлев
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
Остались в запасе
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Химик - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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