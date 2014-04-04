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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Байер
Гамбург - Байер: обзор матча 04 апреля 2014
Гамбург
04.04.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Байер
4'
Х. Чалханоглу
82'
Х. Вестерманн
58'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Байер
86'
Замена
Р. Сын-Ву
️️️️
Г. Кастро
86'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Донати
ГОЛ! 2:1!
Х. Вестерманн
Пас отдал
Д. Дикмайер
82'
80'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Л. Бендер
Замена
М. Маджио
️️️️
Ж. Зуа
77'
Замена
Р. Теше
️️️️
Р. ван дер Ваарт
68'
58'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Э. Спахич
44'
Желтая карточка
Ю. Брандт
Замена
Т. Ринкон
️️️️
М. Бадель
33'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маттиа Маджио
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
23
Эмре Джан
ОП
11
Рю Сын-Ву
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-4-1-1
15
Адлер
5
Джуру
28
Мансьенн
2
Дикмайер
16
Вестерманн
10
Чалханоглу
47
Бадель
8
Ирачек
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
19
Зуа
3-2-2-2-1
1
Лено
8
Бендер
4
Спахич
2
Вольшайд
2
Донати
17
Бениш
6
Рольфес
8
Кастро
8
Брандт
7
Сон
11
Кисслинг
19
Зуа
33
Маджио
33
Маджио
19
Зуа
47
Бадель
8
Ринкон
8
Ринкон
47
Бадель
8
ван дер Ваарт
8
Теше
8
Теше
8
ван дер Ваарт
8
Кастро
11
Рю Сын-Ву
11
Рю Сын-Ву
8
Кастро
2
Донати
21
Озтюнали
21
Озтюнали
2
Донати
8
Бендер
9
Дердийок
9
Дердийок
8
Бендер
Остались в запасе
Гамбург
Байер
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
25
Андрес Палоп
ВР
23
Эмре Джан
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
23
Эмре Джан
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Гамбург - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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