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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Томь
Кубань (ЛФЛ) - Томь: обзор матча 04 апреля 2014
Кубань (ЛФЛ)
04.04.2014, пятница, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Томь
66'
И. Армаш
85'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Томь
Замена
М. Уренья
️️️️
Л. Мельгарехо
87'
ГОЛ! 2:0!
И. Попов
Пас отдал
Л. Мельгарехо
85'
79'
Замена
П. Голышев
️️️️
Е. Башкиров
67'
Замена
И. Портнягин
️️️️
П. Игнатович
ГОЛ! 1:0!
И. Армаш
66'
Замена
Г. Букур
️️️️
С. Манолев
49'
40'
Желтая карточка
М. Бордачев
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Тлисов
22'
Травма
А. Тлисов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Станислав Манолев
ПП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Томь
18
Петр Вашек
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
29
Павел Игнатович
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
10
Темури Букия
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
77
Адам Пинтер
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
2
Шандао
5
Армаш
15
Жавнерчик
8
Тлисов
77
Каборе
71
Попов
23
Соснин
11
Манолев
10
Мельгарехо
4-2-2-1-1
18
Вашек
21
Миланов
44
Рыков
19
Салата
26
Бордачев
6
Мурешан
44
Башкиров
29
Игнатович
33
Нехайчик
8
Панченко
16
Голенда
8
Тлисов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
8
Тлисов
11
Манолев
11
Букур
11
Букур
11
Манолев
10
Мельгарехо
11
Уренья
11
Уренья
10
Мельгарехо
29
Игнатович
97
Портнягин
97
Портнягин
29
Игнатович
44
Башкиров
72
Голышев
72
Голышев
44
Башкиров
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Томь
10
Темури Букия
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
77
Адам Пинтер
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
10
Темури Букия
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
77
Адам Пинтер
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:00 (прямая)
Новости команд
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Кубань (ЛФЛ)
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