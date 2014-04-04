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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Инвернесс
Росс Каунти - Инвернесс: обзор матча 04 апреля 2014
Росс Каунти
04.04.2014, пятница, 22:45
Шотландия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Инвернесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Росс Каунти - Инвернесс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Инвернесс
- : -
20.11.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Данфермлайн
5 : 1
31.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
24.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Инвернесс
2 : 0
17.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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Инвернесс
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