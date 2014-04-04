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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Оренбург
Шинник - Оренбург: обзор матча 04 апреля 2014
Шинник
04.04.2014, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
90+1'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Оренбург
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
Замена
Л. Родионов
️️️️
А. Щадин
84'
81'
Замена
М. Барсов
️️️️
С. Бреев
74'
Замена
А. Хазов
️️️️
А. Кобялко
69'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
И. Коронов
66'
Желтая карточка
А. Ойеволе
Замена
И. Кухарчук
️️️️
С. Белоусов
65'
Замена
Е. Ятченко
️️️️
А. Ндри
46'
34'
Желтая карточка
А. Друзин
Желтая карточка
А. Зотов
13'
Пенальти не реализован!
В. Корытько
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Богдан Алещенко
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
4-3-1-2
16
Яшин
2
Ндри
76
Стешин
14
Кподо
33
Гапон
7
Белоусов
21
Зотов
10
Корытько
92
Щадин
81
Низамутдинов
0
Малоян
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
88
Ганиев
14
Коронов
30
Друзин
23
Бреев
22
Кобялко
92
Щадин
77
Родионов
77
Родионов
92
Щадин
2
Ндри
97
Ятченко
97
Ятченко
2
Ндри
7
Белоусов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
7
Белоусов
14
Коронов
31
Ткачук
31
Ткачук
14
Коронов
22
Кобялко
16
Хазов
16
Хазов
22
Кобялко
23
Бреев
14
Барсов
14
Барсов
23
Бреев
Остались в запасе
Шинник
Оренбург
0
Богдан Алещенко
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
0
Богдан Алещенко
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Шинник - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Шинник
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