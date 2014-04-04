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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Амкар (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 04 апреля 2014
Амкар (мол)
04.04.2014, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат (мол)
17'
А. Курзенев
54'
А. Придюк
51'
Б. Усманов
88'
Д. Кадиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
А. Курзенев
90'
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кадиев
Замена
С. Цгоев
️️️️
А. Анфёров
86'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
К. Заботин
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Придюк
54'
51'
ГОЛ! 1:1!
Б. Усманов
46'
Замена
М. Докуев
️️️️
В. Гудиев
Замена
К. Заботин
️️️️
К. Сидоренко
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Курзенев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ахмат (мол)
45
Андрей Ганюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Амкар (мол)
14
Аслан Гагкаев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
69
Сослан Цгоев
ЦФ
79
Кирилл Заботин
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
94
Салах Барзукаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Черчесов
44
Пермяков
2
Кричмар
25
Смирнов
45
Придюк
38
Алейников
32
Нийхолт
63
Сидоренко
10
Урхов
91
Курзенев
60
Анфёров
4-4-1
45
Ганюшкин
60
Гарисултанов
44
Кадиев
97
Тагиров
88
Яшин
37
Фусейни
63
Абухажиев
14
Айссати
20
Усманов
10
Кадыров
91
Курзенев
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
91
Курзенев
60
Анфёров
69
Цгоев
69
Цгоев
60
Анфёров
Заботин
96
Чухланцев
96
Чухланцев
Заботин
63
Сидоренко
79
Заботин
79
Заботин
63
Сидоренко
88
Гудиев
91
Докуев
91
Докуев
88
Гудиев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ахмат (мол)
40
Владимир Трошев
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
14
Аслан Гагкаев
ВР
95
Михаил Рожков
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
94
Салах Барзукаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Остались в запасе
40
Владимир Трошев
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
14
Аслан Гагкаев
ВР
95
Михаил Рожков
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
Остались в запасе
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
94
Салах Барзукаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Ваит Талгаев
Статистика матча Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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