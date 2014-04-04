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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Спартак-Нальчик
Салют - Спартак-Нальчик: онлайн-трансляция 04 апреля 2014
Салют
04.04.2014, пятница, 00:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 3
Тех. поражение
Спартак-Нальчик
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Статистика матча Салют - Спартак-Нальчик
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Матчи команд
Салют
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Салют
2 : 0
31.10.2026
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7 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Стадион:
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