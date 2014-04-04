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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Торпедо
Балтика - Торпедо: обзор матча 04 апреля 2014
Балтика
04.04.2014, пятница, 20:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Торпедо
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Скавыш
90'
+1
79'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Салугин
Замена
А. Минченков
️️️️
Д. Сысуев
76'
Желтая карточка
В. Крючков
72'
64'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
А. Кацалапов
63'
Желтая карточка
И. Шевченко
Желтая карточка
М. Вотинов
63'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
60'
Желтая карточка
Г. Чиркин
55'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
В. Каленкович
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-2-2-3
88
Шелия
81
Зимулька
4
Овсиенко
23
Васильев
55
Крючков
89
Стоцкий
93
Каленкович
8
Чиркин
15
Скавыш
45
Вотинов
8
Сысуев
3-2-2-2
14
Конюхов
71
Багаев
15
Князев
5
Микуцкис
4
Айдов
34
Кацалапов
40
Кулешов
84
Власов
99
Шевченко
77
Салугин
93
Каленкович
17
Зюзинс
17
Зюзинс
93
Каленкович
15
Скавыш
17
Гацко
17
Гацко
15
Скавыш
8
Сысуев
10
Минченков
10
Минченков
8
Сысуев
34
Кацалапов
99
Новосельцев
99
Новосельцев
34
Кацалапов
77
Салугин
27
Мирзов
27
Мирзов
77
Салугин
Остались в запасе
Балтика
Торпедо
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Балтика - Торпедо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Балтика
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