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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 04 апреля 2014
Спартак
04.04.2014, пятница, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Урал
20'
В. Хозин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Урал
90'
+2
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Гогниев
Желтая карточка
С. Паршивлюк
83'
81'
Замена
А. Щаницин
️️️️
Ч. Лунгу
76'
Желтая карточка
Ч. Лунгу
Замена
П. Эберт
️️️️
А. Озбилиз
75'
67'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Манучарян
64'
Желтая карточка
С. Оттесен
Замена
П. Яковлев
️️️️
Л. Барриос
55'
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Хозин
Пас отдал
Э. Манучарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
5
Кариока
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эдгар Манучарян
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
27
Ромуло
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-1-3-2
31
Дикань
23
Комбаров
18
Паршивлюк
92
Брызгалов
34
Макеев
5
Кариока
14
Хурадо
88
Глушаков
23
Озбилиз
14
Мовсисян
10
Барриос
4-1-3-1-1
12
Заболотный
6
Оттесен
15
Новиков
2
Хозин
7
Данцев
10
Фидлер
10
Лунгу
10
Манучарян
30
Асеведо
21
Ерохин
2
Гогниев
23
Озбилиз
20
Эберт
20
Эберт
23
Озбилиз
10
Барриос
91
Яковлев
91
Яковлев
10
Барриос
10
Лунгу
13
Щаницин
13
Щаницин
10
Лунгу
10
Манучарян
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Манучарян
2
Гогниев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
2
Гогниев
Остались в запасе
Спартак
Урал
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Спартак - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 (прямая)
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