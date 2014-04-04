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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Cибирь
Ангушт - Cибирь: обзор матча 04 апреля 2014
Ангушт
04.04.2014, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
2 : 2
Завершен
Cибирь
6'
Р. Зязиков
54'
Р. Зязиков
4'
М. Астафьев
30'
Нивалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Cибирь
90'
Замена
А. Дудолев
️️️️
М. Астафьев
Замена
Т. Кариев
️️️️
А. Дышеков
88'
87'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Васильев
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Гугуев
80'
76'
Замена
А. Едунов
️️️️
Нивалдо
Замена
А. Дзейтов
️️️️
З. Осмаев
67'
64'
Замена
М. Маркосов
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
Г. Гузь
️️️️
В. Албаков
55'
ГОЛ! 2:2!
Р. Зязиков
54'
Желтая карточка
Р. Зязиков
44'
30'
ГОЛ! 1:2!
Нивалдо
ГОЛ! 1:1!
Р. Зязиков
6'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Астафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
7
Тазир Кариев
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-1-4-2
1
Хамхоев
14
Кишев
4
Дашаев
33
Путилин
33
Дышеков
14
Каркаев
90
Осмаев
21
Албаков
10
Ахильгов
9
Гугуев
11
Зязиков
4-5-1
22
Пузин
59
Иванов
4
Выходил
80
Климов
5
Головатенко
4
Астафьев
52
Зиновьев
37
Чеботару
17
Васильев
5
Гладышев
6
Нивалдо
21
Албаков
22
Гузь
22
Гузь
21
Албаков
90
Осмаев
8
Дзейтов
8
Дзейтов
90
Осмаев
9
Гугуев
9
Цуроев
9
Цуроев
9
Гугуев
33
Дышеков
7
Кариев
7
Кариев
33
Дышеков
6
Нивалдо
11
Едунов
11
Едунов
6
Нивалдо
17
Васильев
99
Азаров
99
Азаров
17
Васильев
4
Астафьев
18
Дудолев
18
Дудолев
4
Астафьев
52
Зиновьев
9
Маркосов
9
Маркосов
52
Зиновьев
Остались в запасе
Ангушт
Cибирь
5
Апти Аушев
ЦЗ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
5
Апти Аушев
ЦЗ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
71
Станислав Бучнев
ВР
Остались в запасе
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Ангушт - Cибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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