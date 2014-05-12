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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Торпедо
Сочи - Торпедо: обзор матча 12 мая 2014
Сочи
12.05.2014, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 3
Завершен
Торпедо
76'
Б. Идову
79'
С. Помогаев (П)
25'
М. Дворнекович
60'
Р. Мирзов
64'
Т. Микуцкис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Торпедо
90'
+2
Желтая карточка
А. Будаков
Замена
С. Егоров
️️️️
И. Мельник
87'
Замена
В. Есин
️️️️
С. Матяш
79'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Помогаев
79'
78'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
ГОЛ! 1:3!
Б. Идову
76'
72'
Замена
В. Стеклов
️️️️
А. Салугин
70'
Желтая карточка
М. Багаев
69'
Желтая карточка
А. Салугин
64'
ГОЛ! 0:3!
Т. Микуцкис
Замена
С. Помогаев
️️️️
Д. Вихров
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Р. Мирзов
46'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
А. Кацалапов
46'
Замена
М. Багаев
️️️️
Е. Тараканов
45'
Желтая карточка
Е. Тараканов
44'
Желтая карточка
А. Кацалапов
Красная карточка
Ю. Лебедев
44'
29'
Замена
И. Князев
️️️️
Д. Айдов
26'
Желтая карточка
Д. Айдов
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Дворнекович
17'
Желтая карточка
Л. Корнилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
77
Максим Андреев
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
78
Семен Помогаев
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
3-2-2-2
1
Самохвалов
29
Мельник
24
Мирошниченко
16
Вьештица
30
Идову
27
Лебедев
88
Маркелов
77
Андреев
10
Матяш
17
Бирюков
4-4-2
98
Будаков
4
Айдов
55
Тараканов
5
Микуцкис
34
Кацалапов
0
Дворнекович
18
Корнилов
8
Бурченко
7
Бояринцев
77
Салугин
27
Мирзов
6
Вихров
78
Помогаев
78
Помогаев
6
Вихров
10
Матяш
27
Есин
27
Есин
10
Матяш
29
Мельник
58
Егоров
58
Егоров
29
Мельник
4
Айдов
15
Князев
15
Князев
4
Айдов
55
Тараканов
71
Багаев
71
Багаев
55
Тараканов
34
Кацалапов
99
Новосельцев
99
Новосельцев
34
Кацалапов
77
Салугин
20
Стеклов
20
Стеклов
77
Салугин
Остались в запасе
Сочи
Торпедо
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Сочи - Торпедо
1
8
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
8
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
МСА Петровский
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