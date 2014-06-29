Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Коста-Рика - Греция
Коста-Рика - Греция: обзор матча 29 июня 2014
Коста-Рика
29.06.2014, воскресенье, 23:59
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Греция
52'
Б. Руис
90+1'
С. Папастатопулос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коста-Рика - Греция
ГОЛ!
М. Уманья
5:3
Пенальти не реализован!
Т. Гекас
ГОЛ!
Х. Кэмпбелл
4:3
ГОЛ!
Х. Холебас
3:3
ГОЛ!
Д. Гонсалес
3:2
ГОЛ!
Л. Христодулопулос
2:2
ГОЛ!
Б. Руис
2:1
ГОЛ!
К. Митроглу
1:1
ГОЛ!
С. Боргес
1:0
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Папастатопулос
Желтая карточка
К. Навас
90'
Замена
Р. Бренес
️️️️
К. Боланьос
84'
78'
Замена
К. Кацуранис
️️️️
Я. Маниатис
Замена
Д. Акоста
️️️️
К. Гамбоа
77'
72'
Желтая карточка
К. Манолас
Желтая карточка
Б. Руис
70'
69'
Замена
Т. Гекас
️️️️
Д. Салпингидис
Вторая желтая
О. Дуарте
66'
Замена
Х. Мигель Куберо
️️️️
Е. Техеда
65'
57'
Замена
К. Митроглу
️️️️
А. Самарис
Желтая карточка
О. Гранадос
56'
ГОЛ! 1:0!
Б. Руис
Пас отдал
К. Боланьос
52'
Желтая карточка
Е. Техеда
49'
Желтая карточка
О. Дуарте
41'
36'
Желтая карточка
А. Самарис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
3
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
16
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Кристиан Боланьос
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
17
Ельцин Техеда
ПП
10
Брайан Руис
(К)
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ПЗ
7
Георгиос Самарас
ЛП
2
Яннис Маниатис
ОП
22
Андреас Самарис
ОП
10
Георгиос Карагунис
(К)
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ПП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Коста-Рика
23
Даниэль Камбронеро
ВР
2
Джонни Акоста
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
8
Дэйв Майри
ЦЗ
19
Рой Миллер
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
22
Хосе Мигель Куберо
АП
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
14
Рандаль Бренес
ЦФ
21
Марко Уренья
ЦФ
Греция
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
3-2-3-2
1
Навас
4
Уманья
6
Дуарте
3
Гонсалес
15
Диас
16
Гамбоа
7
Боланьос
5
Боргес
17
Техеда
12
Кэмпбелл
10
Руис
4-2-3-1
1
Карнезис
15
Торосидис
4
Манолас
19
Папастатопулос
0
Холебас
2
Маниатис
22
Самарис
0
Христодулопулос
10
Карагунис
7
Самарас
14
Салпингидис
16
Гамбоа
2
Акоста
2
Акоста
16
Гамбоа
17
Техеда
22
Куберо
22
Куберо
17
Техеда
7
Боланьос
14
Бренес
14
Бренес
7
Боланьос
2
Маниатис
21
Кацуранис
21
Кацуранис
2
Маниатис
14
Салпингидис
17
Гекас
17
Гекас
14
Салпингидис
22
Самарис
9
Митроглу
9
Митроглу
22
Самарис
Остались в запасе
Коста-Рика
Греция
8
Дэйв Майри
ЦЗ
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
23
Даниэль Камбронеро
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
19
Рой Миллер
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
21
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
8
Дэйв Майри
ЦЗ
20
Диего Кальво
ЦП
13
Оскар Гранадос
ЦП
23
Даниэль Камбронеро
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
19
Рой Миллер
ЦЗ
12
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
11
Михаэль Баррантес
ЦФ
21
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Коста-Рика - Греция
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Бенджамин Уильямс
(Канберра)
Стадион:
Арена Пернамбуку
Где смотреть матч:
"Первый канал" 23:59 (прямая)
Новости команд
Все
Коста-Рика
Греция
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:17
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
13 ноября
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Англия разгромила Коста-Рику – 3:0!
11 июня
Англия – Коста-Рика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026
10 июня
Англия – Коста-Рика: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 2.35
9 июня
Товарищеские матчи. Колумбия без Кордобы победила Коста-Рику, Узбекистан проиграл Канаде
2 июня
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:17
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
12 ноября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+