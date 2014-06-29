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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Мексика
Нидерланды - Мексика: обзор матча 29 июня 2014
Нидерланды
29.06.2014, воскресенье, 20:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Мексика
88'
У. Снейдер
90+4'
К. Хунтелаар (П)
48'
Д. Дос Сантос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Мексика
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Хунтелаар
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Гуардадо
90'
+2
Желтая карточка
Р. Маркес
ГОЛ! 1:1!
У. Снейдер
Пас отдал
К. Хунтелаар
88'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. ван Перси
76'
74'
Замена
Чичарито
️️️️
О. Перальта
68'
Желтая карточка
П. Агилар
61'
Замена
Х. Акино
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
М. Депай
️️️️
П. Верхаг
57'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дос Сантос
46'
Замена
Д. Рейес
️️️️
Э. Морено
45'
+4
Травма
Э. Морено
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
Н. Де Йонг
10'
Травма
Н. Де Йонг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ПАЗ
0
Дирк Кейт
ЛВ
6
Найджел Де Йонг
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Арьен Роббен
ПВ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Мигель Лаюн
ЛАЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПАЗ
5
Карлос Сальсидо
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
1
Хосе Корона
ВР
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
11
Алан Пулидо
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Силлессен
17
Блинд
6
де Врей
0
Влаар
6
Де Йонг
12
Верхаг
10
Снейдер
8
Вейналдум
0
Кейт
11
Роббен
9
ван Перси
3-3-2-2
13
Очоа
4
Маркес
15
Морено
2
Родригес
22
Агилар
5
Сальсидо
7
Лаюн
16
Эррера
18
Гуардадо
19
Перальта
6
Дос Сантос
6
Де Йонг
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
6
Де Йонг
9
ван Перси
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
9
ван Перси
12
Верхаг
10
Депай
10
Депай
12
Верхаг
15
Морено
5
Рейес
5
Рейес
15
Морено
6
Дос Сантос
20
Акино
20
Акино
6
Дос Сантос
19
Перальта
14
Чичарито
14
Чичарито
19
Перальта
Остались в запасе
Нидерланды
Мексика
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
11
Алан Пулидо
ЦФ
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
1
Альфредо Талавера
ВР
1
Хосе Корона
ВР
8
Марко Фабиан
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
Остались в запасе
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
11
Алан Пулидо
ЦФ
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
1
Альфредо Талавера
ВР
1
Хосе Корона
ВР
8
Марко Фабиан
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Мигель Эррера
Статистика матча Нидерланды - Мексика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Кастелан
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:45 (прямая)
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