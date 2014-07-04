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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Колумбия
Бразилия - Колумбия: обзор матча 04 июля 2014
Бразилия
04.07.2014, пятница, 23:59
Чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Колумбия
7'
Т. Силва
66'
Д. Луис
77'
Х. Родригес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Колумбия
Замена
Энрике
️️️️
Неймар
89'
Травма
Неймар
88'
Замена
Эрнанес
️️️️
Паулиньо
86'
Замена
Рамирес
️️️️
Халк
82'
78'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Х. Куадрадо
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Родригес
Желтая карточка
Ж. Сезар
75'
71'
Желтая карточка
М. Йепес
67'
Замена
К. Бакка
️️️️
Ф. Гуарин
ГОЛ! 2:0!
Д. Луис
66'
65'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
Т. Силва
63'
46'
Замена
А. Рамос
️️️️
С. Ибарбо
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
Пас отдал
Неймар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Фернандиньо
ОП
15
Паулиньо
ЦП
11
Оскар
ЦП
21
Халк
ПП
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Марио Йепес
(К)
ЦЗ
18
Камило Суньига
ПЗ
14
Сегундо Ибарбо
ЛВ
13
Фреди Гуарин
ОП
6
Карлос Санчес
ОП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Бразилия
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
15
Энрике
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Бернард
ЛВ
18
Эрнанес
ЦП
0
Рамирес
ЦП
21
Жо
ЦФ
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
8
Абель Агилар
ЦП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
15
Александр Мехья
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
4-1-3-1-1
0
Сезар
12
Марсело
3
Силва
4
Луис
0
Майкон
17
Фернандиньо
15
Паулиньо
11
Оскар
21
Халк
10
Неймар
9
Фред
4-2-1-2-1
1
Оспина
18
Суньига
2
Сапата
3
Йепес
7
Армеро
13
Гуарин
6
Санчес
11
Куадрадо
10
Родригес
14
Ибарбо
19
Гутьеррес
10
Неймар
15
Энрике
15
Энрике
10
Неймар
15
Паулиньо
18
Эрнанес
18
Эрнанес
15
Паулиньо
21
Халк
0
Рамирес
0
Рамирес
21
Халк
11
Куадрадо
20
Кинтеро
20
Кинтеро
11
Куадрадо
13
Гуарин
7
Бакка
7
Бакка
13
Гуарин
14
Ибарбо
19
Рамос
19
Рамос
14
Ибарбо
Остались в запасе
Бразилия
Колумбия
10
Виллиан
ЛВ
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
20
Бернард
ЛВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
8
Абель Агилар
ЦП
15
Александр Мехья
ЦП
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
22
Виктор
ВР
1
Джефферсон
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
0
Данте
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
20
Бернард
ЛВ
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
8
Абель Агилар
ЦП
15
Александр Мехья
ЦП
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Бразилия - Колумбия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Кастелан
Где смотреть матч:
"Россия 1" 23:45 (прямая)
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