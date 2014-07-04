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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Германия
Франция - Германия: обзор матча 04 июля 2014
Франция
04.07.2014, пятница, 20:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Германия
13'
М. Хуммельс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Германия
90'
+2
Замена
К. Крамер
️️️️
Т. Кроос
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Вальбуэна
85'
84'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Озил
80'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Л. Реми
️️️️
Й. Кабай
73'
Замена
Л. Косиельни
️️️️
М. Сахо
71'
68'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Клозе
55'
Желтая карточка
С. Хедира
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Франция
0
Стефан Руффье
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
0
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Эвра
0
Сахо
4
Варан
0
Дебюши
14
Матюиди
6
Кабай
6
Погба
8
Вальбуэна
7
Гризманн
19
Бензема
4-1-2-1-2
1
Нойер
0
Лам
17
Боатенг
5
Хуммельс
4
Хеведес
7
Швайнштайгер
8
Кроос
6
Хедира
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
0
Сахо
21
Косиельни
21
Косиельни
0
Сахо
6
Кабай
20
Реми
20
Реми
6
Кабай
8
Вальбуэна
9
Жиру
9
Жиру
8
Вальбуэна
8
Кроос
0
Крамер
0
Крамер
8
Кроос
0
Клозе
9
Шюррле
9
Шюррле
0
Клозе
10
Озил
11
Гетце
11
Гетце
10
Озил
Остались в запасе
Франция
Германия
0
Стефан Руффье
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
0
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
0
Стефан Руффье
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
0
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Франция - Германия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
"Первый канал" 19:50 (прямая)
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