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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - ОАЭ
Норвегия - ОАЭ: обзор матча 27 августа 2014
Норвегия
27.08.2014, среда, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
ОАЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвегия - ОАЭ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
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