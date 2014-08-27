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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Копенгаген
Байер - Копенгаген: обзор матча 27 августа 2014
Байер
27.08.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
4 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Копенгаген
2'
Х. Сон
7'
Х. Чалханоглу
31'
Ш. Кисслинг (П)
66'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Копенгаген
90'
+2
Желтая карточка
С. Де Риддер
75'
Замена
М. Пурье
️️️️
Д. Аманкваа
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ш. Кисслинг
73'
ГОЛ! 4:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
66'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
С. Рольфес
65'
58'
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Ю. Туту
Замена
К. Пападопулос
️️️️
О. Топрак
54'
46'
Замена
С. Де Риддер
️️️️
А. Корнелиус
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ш. Кисслинг
31'
30'
Желтая карточка
Д. Аманкваа
ГОЛ! 2:0!
Х. Чалханоглу
7'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Ш. Кисслинг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
9
Башким Кадрии
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
33
Йонес Фельфель
ЦФ
16
Стив Де Риддер
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
4-3-2-1
1
Лено
17
Бениш
4
Едвай
21
Топрак
4
Спахич
10
Чалханоглу
6
Рольфес
8
Кастро
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-1-2-3
1
Андерсен
2
Хогли
25
Занка
15
Антонссон
19
Бенгтссон
27
Делэни
9
Кадрии
6
Клаудемир
14
Корнелиус
10
Туту
7
Аманкваа
21
Топрак
14
Пападопулос
14
Пападопулос
21
Топрак
6
Рольфес
7
Райнарц
7
Райнарц
6
Рольфес
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Кисслинг
14
Корнелиус
16
Де Риддер
16
Де Риддер
14
Корнелиус
10
Туту
19
Гисласон
19
Гисласон
10
Туту
7
Аманкваа
14
Пурье
14
Пурье
7
Аманкваа
Остались в запасе
Байер
Копенгаген
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Йонес Фельфель
ЦФ
1
Йохан Виланд
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
33
Йонес Фельфель
ЦФ
1
Йохан Виланд
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Байер - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Бай-Арена
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