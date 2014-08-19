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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Байер
Копенгаген - Байер: обзор матча 19 августа 2014
Копенгаген
19.08.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 3
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Байер
9'
Занка
13'
Д. Амарти
5'
Ш. Кисслинг
31'
К. Беллараби
42'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Байер
Желтая карточка
Д. Амарти
90'
+1
88'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
63'
Желтая карточка
О. Топрак
Замена
С. Де Риддер
️️️️
Клаудемир
53'
51'
Желтая карточка
Т. Едвай
Желтая карточка
А. Корнелиус
51'
46'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Д. Донати
42'
ГОЛ! 2:3!
Х. Сон
Пас отдал
Х. Чалханоглу
31'
ГОЛ! 2:2!
К. Беллараби
29'
Желтая карточка
Д. Донати
25'
Желтая карточка
К. Беллараби
ГОЛ! 2:1!
Д. Амарти
13'
ГОЛ! 1:1!
Занка
Пас отдал
П. Бенгтссон
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
6
Клаудемир
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
33
Йонес Фельфель
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-3-2-2
1
Андерсен
12
Амарти
4
Нильссон
25
Занка
19
Бенгтссон
27
Делэни
2
Хогли
6
Клаудемир
9
Кадрии
14
Корнелиус
7
Аманкваа
4-3-2-1
1
Лено
2
Донати
4
Спахич
21
Топрак
17
Бениш
10
Чалханоглу
8
Кастро
6
Рольфес
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
6
Клаудемир
16
Де Риддер
16
Де Риддер
6
Клаудемир
2
Донати
4
Едвай
4
Едвай
2
Донати
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
10
Чалханоглу
18
Дрмич
18
Дрмич
10
Чалханоглу
Остались в запасе
Копенгаген
Байер
28
Франко Муссис
ЦП
33
Йонес Фельфель
ЦФ
1
Йохан Виланд
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
14
Марвин Пурье
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
28
Франко Муссис
ЦП
33
Йонес Фельфель
ЦФ
1
Йохан Виланд
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
14
Марвин Пурье
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Копенгаген - Байер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Паркен
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